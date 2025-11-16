پخش زنده
امروز: -
ماموران انتظامی پاسگاه مهماندوست دامغان یک دستگاه خودروی حامل ۳ تن چوب تاغ قاچاق را کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،فرمانده انتظامی دامغان گفت: باگشت زنی ماموران انتظامی پاسگاه مهماندوست، یک خودروی حامل چوب کشف و در بازرسی از بار آن ۳ تن چوب تاغ قاچاق کشف شد.
سرهنگ غلامحسین عرب گفت: راننده قصد داشت چوبهای تاغ را به یکی از استانهای همجوار انتقال دهد .
فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه ارزش چوبهای قاچاق ۶ میلیارد ریال برآورد شده است افزود:متهم این پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.