عملیات اجرایی طرح بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان نور پس از سال‌ها توقف، با پیمانکار جدید از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح پس از پیگیری‌های مستمر و تسویه با پیمانکار قبلی، به پیمانکار جدید (مهندس نیا) واگذار شده و کار ساخت آن پس از حدود ده سال از زمان طراحی، مجدداً آغاز شده است.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده، اما برای تکمیل کامل آن به حدود هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که از طریق طرح مولدسازی، تسهیلات بانکی و پیگیری با وزارت بهداشت تأمین خواهد شد.

فیاضی با اشاره به قدمت بیش از پنجاه ساله بیمارستان فعلی نور تأکید کرد: تمام تلاش ما بر این است که این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و مردم منطقه از خدمات درمانی به‌روز بهره‌مند شوند.

نماینده مردم نور و محمودآباد افزود: این موضوع در دیدارهای اخیر با وزیر بهداشت و معاونان مربوطه به‌صورت ویژه پیگیری شده و این روند تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.