بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از ظهر امروز در العین امارات به تمرین پرداختند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی نهایی رقابتهای العین و دیدار دوستانه با تیم ملی ازبکستان، بازیکنان تیم ملی پیش از ظهر امروز در سالن وزنه هتل محل اقامت خود به تمرین پرداختند.
پس از این تمرین، بازیکنان به استخر رفتند و بدن خود را ریکاوری کردند.
تیم ملی فوتبال ایران سهشنبه شب در دیدار نهایی رقابتهای العین از ساعت ١٩:٣٠ در ورزشگاه هزاء بن زائد العین به مصاف ازبکستان میرود.
ایران پس از پیروزی مقابل کیپورد در ضربات پنالتی و ازبکستان با شکست دو بر صفر تیم مصر به دیدار نهایی صعود کردند تا این چنین دو تیم آسیایی در دیدار نهایی و دو تیم آفریقایی در دیدار ردهبندی به مصاف هم خواهند رفت.