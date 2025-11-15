پخش زنده
امروز: -
مدیر فرودگاه بین المللی شهدای شهرکرد بر لزوم رعایت دقیق استانداردها و مقررات ایمنی در همه فعالیتهای فرودگاهی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جلسه کمیته ایمنی فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت ایمنی فرودگاه، روند اجرای دستورالعملها و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین نیازهای تجهیزاتی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد، با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دقیق استانداردها و مقررات ایمنی در همه فعالیتهای فرودگاهی، گفت: ایمنی، نخستین اولویت ما در فرودگاه است و هیچ فعالیتی بدون توجه کامل به استانداردها قابل قبول نیست. تمامی واحدها باید با هماهنگی کامل، اجرای دستورالعملها را سرلوحه کار قرار دهند و با پایش مستمر، شرایطی پایدار و مطمئن برای انجام پروازها فراهم کنند.
سید اسماعیل نژادحسینی با اشاره به ظرفیتها و ویژگیهای فرودگاه شهدای شهرکرد افزود: این فرودگاه بهعنوان تنها فرودگاه فعال استان چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در تسهیل سفرهای هوایی و خدماترسانی به مردم دارد. حفظ ایمنی در چنین زیرساختی امری حیاتی است و تلاش میکنیم با تقویت تجهیزات، بهروزرسانی سامانهها و اجرای برنامههای آموزشی مستمر، سطح ایمنی فرودگاه را در بالاترین حد ممکن نگه داریم.