به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جلسه کمیته ایمنی فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت ایمنی فرودگاه، روند اجرای دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین نیاز‌های تجهیزاتی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد، با تأکید مجدد بر لزوم رعایت دقیق استاندارد‌ها و مقررات ایمنی در همه فعالیت‌های فرودگاهی، گفت: ایمنی، نخستین اولویت ما در فرودگاه است و هیچ فعالیتی بدون توجه کامل به استاندارد‌ها قابل قبول نیست. تمامی واحد‌ها باید با هماهنگی کامل، اجرای دستورالعمل‌ها را سرلوحه کار قرار دهند و با پایش مستمر، شرایطی پایدار و مطمئن برای انجام پرواز‌ها فراهم کنند.

سید اسماعیل نژادحسینی با اشاره به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فرودگاه شهدای شهرکرد افزود: این فرودگاه به‌عنوان تنها فرودگاه فعال استان چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در تسهیل سفر‌های هوایی و خدمات‌رسانی به مردم دارد. حفظ ایمنی در چنین زیرساختی امری حیاتی است و تلاش می‌کنیم با تقویت تجهیزات، به‌روزرسانی سامانه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی مستمر، سطح ایمنی فرودگاه را در بالاترین حد ممکن نگه داریم.