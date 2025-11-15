تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری منعقد شد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،برای ارتقای سطح علمی، پژوهشی و کارآفرینانه نخبگان و استعداد‌های برتر شاهد و ایثارگر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بنیاد نخبگان و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان منعقد شد.

این تفاهم‌نامه با هدف شناسایی، حمایت، هدایت و توانمندسازی نخبگان مورد حمایت بنیاد شهید، تبادل اطلاعات و بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های دو مجموعه و اجرای برنامه‌های حمایتی هدفمند در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، مهارتی و فرهنگی به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، طرفین متعهد شدند با ایجاد سازوکار‌های حمایتی و فراهم‌سازی فرصت‌های فعالیت، زمینه شکوفایی استعداد‌های برتر و توسعه همکاری‌های مشترک را در راستای سیاست‌های کلان کشور فراهم کنند.