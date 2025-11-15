پخش زنده
رئیس هیئت تحقیق و تفحص واردات و توزیع نهادههای دامی از مردم و تولیدکنندگان دام و طیور خواست مشاهدات خود را از هرگونه تخلف با دفتر هیئت تحقیق و تفحص درمیان بگذارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس بیگدلی، نماینده تاکستان در مجلس با اشاره به نابسامانیهای اخیر در بازار نهادههای دامی گفت: در حال حاضر روند توزیع نهادههای دامی از شفافیت برخوردار نبوده و این نقیصه فضا را برای سوءاستفاده سودجویان و جولان واسطههای غیرضرور، آن هم در شرایط کنونی کشور که تفاوت ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد به شدت افزایش یافته، مناسب ساخته است در حالی که در توزیع احکام اساسی وارداتی، سامانههای مختلفی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه بازارگاه در سالهای اخیر در راستای افزایش شفافیت زنجیره تأمین کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار گرفته، اما به دلیل تداوم برخی از ایرادهای ساختاری در نظام توزیع و عدم ارتباط دهی سامانههای مذکور با یکدیگر، کماکان نشت نهاده به بازار سیاه اتفاق میافتد همچنین قیمت اقلام اساسی دستخوش نوسانات متعدد میشود و در نهایت سبب بروز چالشهایی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این اقلام میشود.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون مبتنی بر استقرار سامانه یکپارچه امکانات مکانی و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری با سامانه تجارت است، خاطرنشان کرد: تولیدکننده امروز به دلیل مشکلات تأمین نهادههای دامی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند و هدف از تحقیق و تفحص که حمایت از تولید داخلی با ذکر این سوال است که چرا با وجود حمایتهای دولت و مجلس هنوز تولیدکنندگان در تأمین نهادههای دامی با مشکل مواجه هستند.
بیگدلی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص مجلس با استقرار در وزرات جهاد کشاورزی تحقیقات خود را با قوت آغاز کرده است، از مردم و تولیدکنندگان دام و طیور خواست مشاهدات خود را از هرگونه تخلف با دفتر هیئت تحقیق و تفحص درمیان بگذارند.