به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش آرام و نم نم باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.

بنا به گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با نفوذ یک سامانه بارشی بارش باران همراه با برف و تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیش‌بینی می‌شود که مخاطراتی، چون آبگرفتگی معابر و لغزندگی جاده‌ها را به دنبال داشته باشد.

کاهش بی سابقه بارش باران و برف پاییزی در آذربایجان شرقی موجب نگرانی مردم به خصوص کشاورزان شده و چشم امید مردم این خطه از میهن عزیزمان به رحمت پروردگار متعال دوخته شده است تا با نزول باران و برف، روح تازه ای به زمین، طراوت لطیفی به هوا و شادی و نشاط به دلها عنایت کند.