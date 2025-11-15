پخش زنده
بارش رحمت الهیِ باران در بیست و چهارمین روز از آبان موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان مناطق مختلف استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بارش باران در مناطق مختلف به ویژه در غرب و جنوب استان به صورت پراکنده ادامه دارد. در تبریز هم صبح امروز بارش آرام و نم نم باران هوای این کلانشهر را لطیف کرده است.
بنا به گفته کارشناسان اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با نفوذ یک سامانه بارشی بارش باران همراه با برف و تگرگ در مناطق سردسیر و کوهستانی استان پیشبینی میشود که مخاطراتی، چون آبگرفتگی معابر و لغزندگی جادهها را به دنبال داشته باشد.
کاهش بی سابقه بارش باران و برف پاییزی در آذربایجان شرقی موجب نگرانی مردم به خصوص کشاورزان شده و چشم امید مردم این خطه از میهن عزیزمان به رحمت پروردگار متعال دوخته شده است تا با نزول باران و برف، روح تازه ای به زمین، طراوت لطیفی به هوا و شادی و نشاط به دلها عنایت کند.