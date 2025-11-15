شاخص کل بورس در نخستین روز معاملاتی هفته با رشد ۶ هزار و ۶۰۱ واحدی معادل ۰.۲۱ درصد افزایش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۳۶۴ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم‌وزن نیز عملکرد بهتری داشت و با رشد ۳ هزار و ۶۷۱ واحدی معادل ۰.۴۱ درصد در سطح ۹۰۷ هزار و ۳۲۵ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به حدود 7 هزار میلیارد تومان رسید.

در جریان معاملات امروز ، از میانه بازار تقاضا در بخش قابل توجهی از نمادها افزایش یافت بویژه نمادهای گروه پالایشی که تا صف خرید پیش رفتند

در مجموع در پایان بازار حدود 60 درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین بازار امروز شاهد ورود بیش از ۹۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی بود.در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به صندوق های سهامی اختصاص داشت.