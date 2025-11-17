به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سردار سیدعلی میراحمدی گفت: مأموران انتظامی شاهرود در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مظنون شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به بازرسی خودرو گفت : در این بازرسی انواع ابزار آلات صنعتی از جمله موتور برق و پمپ آب بدون اسناد و مدارک گمرکی به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

متهم این پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.