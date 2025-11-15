پیروزی ستارگان پاس ساری مقابل نام آوران خراسان شمالی

تیم ستارگان پاس ساری در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد مقابل نام آوران خراسان شمالی به پیروزی رسید.