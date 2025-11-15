پخش زنده
امروز: -
تیم ستارگان پاس ساری در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد مقابل نام آوران خراسان شمالی به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) در گروه A دیروز در شهر بجنورد برگزار شد.
در این دیدار تیم ستارگان پاس ساری با نتیجه ۷ بر ۳ مقابل تیم نام آوران خراسان شمالی به پیروزی دست یافت
نتایج دیدار برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم ساری در ابتدا آمده است):
ستارگان پاس ساری ۷ – نام آوران خراسان شمالی ۳
۵۷ کیلوگرم: امیر پرسته ۸ – امیرمحمد قنبری ۹،
۶۱ کیلوگرم: محمد خدابخشی ۶ – محمد رمضان پور ۱،
۶۵ کیلوگرم: محمدمهدی پلنگ وار ۵ ضربه فنی – داریوش حضرتقلی زاده صفر
۷۰ کیلوگرم: پژمان ذوالفقار ۱۱ – محمد حیدری ۱،
۷۴ کیلوگرم: ابوالفضل بابایی ۲ – مهدی عباسپور ۳،
۷۹ کیلوگرم: پارسا قنبری ۶ – مهدی علیپور ۴،
۸۶ کیلوگرم: محمدحسین نوروزیان، برنده ۲ – رضا افشار ۲،
۹۲ کیلوگرم: سیدرضا هاشمی ۶ – علی امیری صفر
۹۷ کیلوگرم: محمدحسین میرباغبان صفر – امیر محمدی ۴ ضربه فنی
۱۲۵ کیلوگرم: علیرضا گرزبر ۳ – مصطفی طغانی ۱