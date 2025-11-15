به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: پس از اعلام حادثه آتش سوزی در ساعت ۱۰ صبح نیرو‌های امدادی و آتش نشانی مستقر در شهرک صنعتی مورچه خورت و شاهین شهر به محل اعزام شدند.

ناصر اسدی افزود: پس از تلاش یک ساعته آتش نشانان حریق مهار شد.

فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: در این حادثه، تلفات جانی گزارش نشده است.

این کارخانه با ۱۶۰ نفر شاغل کارتن مقوایی برای بسته بندی تولید می‌کند.

به گفته منصور شیشه فروش مدیرکل بحران استانداری اصفهان در پی این حادثه هشت نفر که به علت دود زدگی و سوختگی سطحی مجروح شده بودند پس از ارائه خدمات فوریتی سرپایی بر حسب نیاز به مرکز درمانی منتقل شدند.