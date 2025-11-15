پخش زنده
مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از امروز بیست و چهارم آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: بنا بر اعلام ستاد انتخابات کشور، ثبتنام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به مدت یک هفته انجام میشود.
حبیب الله فضل الله پور افزود: با توجه به این زمان بندی ماده «۴۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند باید حداقل سه ماه قبل از ثبت نام استعفای خود را اعلام و به ثبت برساندند.
او ادامه داد: براین اساس داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا از امروز بیست و چهارم لغایت سیام آبان مهلت دارند به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی WWW.ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه و نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.