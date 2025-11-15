کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تعجیل در شروع کشت، بدون دریافت بارش‌های ابتدایی، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به محصول و بهره‌وری خاک وارد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کشاورزان کردستانی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی غرب کشور، امسال به دلیل بی بارانی، با چالش بی‌سابقه‌ای در حوزه منابع آب و کشت پاییزه مواجه شده‌اند و حالا امیدشان به بارش‌های مؤثر پاییزی گره خورده است.

این وضعیت، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول را بیش از پیش آشکار می‌کند.

برای بررسی این موضوع، امروز در بخش خبری صبحدم با احمدی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان کردستان به صورت تلفنی گفت‌و‌گو شد.