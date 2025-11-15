به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شماره ۱۵۲ رایحه ویژه‌نامه بزرگداشت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن شفیعی، امروز شنبه ۲۴ آبان، در حاشیه پنجاه و سومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور با حضور علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان خوزستان رونمایی شد.

رایحه نشریه تخصصی خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) در سازمان جهاد دانشگاهی است که در شماره ۱۵۲ خود به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن شفیعی، رئیس فقید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان می‌پردازد.

این شماره در پنج بخش «فرزند صالح، پدر متعهد»، «سیره تربیتی سید محسن»، «دانشگاه سنگر علم و اخلاق»، «مسجد و فرهنگ شهادت» و مشتمل بر گفت‌و‌گو‌هایی با خانواده حجت الاسلام والمسلمین شفیعی، مدیران، رؤسا و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، شاگردان، فرزندان شهدا و ... درباره سیره این معلم اخلاق در زمینه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی و ... است.

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی، مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان در خانواده‌ای روحانی در تاریخ ۳۰ آبان ماه سال ۱۳۴۳ شمسی در شهر نجف متولد شد. پدر ایشان آیت‌الله سید علی شفیعی در آن سال‌ها در حوزه علمیه نجف مشغول به تحصیل علوم حوزوی بود.

وی در شهریورماه سال ۱۳۷۶ مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز شد و مدت ۱۳ سال در این مسئولیت بود. در سال ۱۳۸۹ به ریاست دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان خوزستان منصوب شد.

حجت الاسلام و المسلمین شفیعی در سال ۱۳۶۱ شروع به تحصیل علوم حوزوی در دارالعلم کرد. در سال ۱۳۶۵ جهت ادامه تحصیل به قم رفت در حوزه علمیه قم از محضر اساتیدی همچون آیات عظام ستوده و وجدانی فخر و در اهواز اساتیدی همچون پدر بزرگوارشان و آیت‌الله سید طیب موسوی و حجت الاسلام سید محمود موسوی درس آموخت.

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی، پنجشنبه اول دیماه ۱۳۶۲ همراه با والد مکرم خود حضرت آیت‌الله شفیعی، به محضر امام خمینی (ره) مشرف و توسط معظم له ملبس شد.

وی سال ۱۳۷۱ مسئولیت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز را پذیرفت و به مدت یک سال در این دفتر فعالیت داشت.

حجت الاسلام شفیعی در تاریخ ششم اسفندماه سال ۱۳۷۲ و همزمان با میلاد فرخنده امام حسن مجتبی (ع) به عنوان امام جماعت مسجد صاحب الزمان (عج) معرفی شدند.

در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۸۱ و همزمان با سالروز شهادت حسین علم الهدی و برای اولین بار در دانشگاه‌های دولتی سطح کشور ۵ شهید گمنام با تلاش و پیگیری حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی تشییع و خاکسپاری شدند.

وی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ درگذشت. در آخرین روز از سال ۱۴۰۰ و چند ساعت مانده به تحویل سال طی مراسم باشکوهی مراسم تشییع و خاکسپاری حجت الاسلام و المسلمین شفیعی از مسیر فلکه شهدا به سمت آستان مقدس علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.

مقام معظم رهبری با صدور پیامی درگذشت این عالم پرتلاش، خدوم و بصیر را این چنین تسلیت گفتند: با تاسف و تأثر خبر درگذشت فرزند عزیز و فاضل حضرتعالی جناب حجة الاسلام آقای سید محسن شفیعی را شنیدم. ایشان نقش ارزشمندی در همه عرصه‌های علمی و اجتماعی و دانشگاهی خوزستان ایفا می‌کردند و از امید‌های آینده بودند. فقدان این عالم پرتلاش و خدوم و بصیر خسارتی است که جبران آن را از خداوند متعال مسالت می‌کنم.