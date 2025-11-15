مژگان شیخی، نویسنده کودک و نوجوان گفت: بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های علمی، پدر و مادرانی که خودشان کتاب می‌خوانند بچه هایشان نیز کتاب خوان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مژگان شیخی، نویسنده کودک و نوجوان با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: اینکه بگوییم چرا بچه ها کتاب نمی خوانند و تشویق شان کنیم که کتاب بخوانند و این که چه موضوعاتی را بخوانند، به عوامل جانبی هم بستگی دارد و یکی این که مهم ترین مسئله، پدر و مادرها است و نقش بسزایی که در این موضوع دارند، چرا که وقتی مثلا پدر و مادر به بچه هایشان می گویند؛ شما کتاب بخوانید، صرفا این گفتن هیچ فایده ای ندارد یعنی فایده زیادی ندارد، خودشان هم باید کتاب بخوانند و بر اساس بر اساس تحقیقات و پژوهشهای علمی، پدر و مادرانی که خودشان کتاب می خوانند، بچه هایشان نیز کتاب خوان می شوند.

وی با اشاره به اینکه خیلی از خانواده ها از گرانی کتاب به دلایل شرایط اقتصادی گلایه دارند، افزود: والدین و کودکان می توانند از کتابخانه های عمومی استفاده کنند و فکر می کنم در هر محله ای یکی دو تا کتابخانه باشد و والدین هم خودشان می توانند با کودکان به کتابخانه بروند و اگر بچه ها در گروه سنی نوجوان هستند، تشویق شان خودشان به کتابخانه بروند کنند.

شیخی گفت: بعضی از پدر و مادرها تاکید دارند که بچه هایشان یک ژانر خاصی را بخواند، یعنی می گویند مثلا حتما این کتاب را بخوان، این اجبار نکردن و بچه ها را آزاد گذاشتن، این که چیزی را که دوست دارد بخواند هدف اصلی این است که به مطالعه علاقمند شود، این که چند اثر خوب بخواند و کتاب را کنار بگذارد آن هدف اصلی نیست، هدف اصلی تداوم مطالعه است و این که این مطالعه ادامه داشته باشد در زندگی او و آن هدف هایی که ما از مطالعه کتاب مدنظرمان است برای بچه حاصل بشود که در این راستا انتخاب کتاب های با کیفیت برای مطالعه خیلی است.

این نویسنده حوزه کودک و نوجوان افزود: من از سال ۶۳ کارم را با مجله کیهان بچه ها شروع کردم. در آنجا داستان می نوشتم و ترجمه می کردم، به هرحال آنجا یک جلسات قصه ای هم بود که در آنها شرکت می کردم، بعد کم کم گزارش هم تهیه می کردم، این که بعدا دوستان به من گفتند این گزارشاتی که تهیه می کنی، رنگ و بوی داستان دارد، یادم می آید یک گزارشی نوشته بودم به نام گام هایم بلند است.

شیخی گفت: بعدها کم کم شروع کردم به قصه نوشتن و از آن سال ها تا الان دیگر دارم می نویسم و در زمینه ادبیات بزرگسال هم فعالیت کردم، قصه نوشتم و چند تا کتاب هم دارم ولی علاقه شخصی خودم به کودک است و خیلی دوست دارم برای کودکان بنویسم ، واقعا دنیای کودکان را دوست دارم .

وی افزود: یکسری کتاب ها هست که البته از همین ۳۶۵ قصه من یکی را آوردم ۵ تا مجموعه ۲۵ تایی به زبان ترکی ترجمه شد و انگلیسی هم ترجمه شد و این که با توجه به بازخوردهایی که خود انتشارات برای من فرستاده بود ، بچه ها این کتاب ها را دوست داشتند.

این نویسنده حوزه کودک و نوجوان گفت: این قصه های حسنی است ۴۰ قصه ، خیلی ها بیشتر در مورد بازآفرینی از من سوال می کنند ولی من همیشه این تاکید را دارم که کارهای تالیفی من بیشتر از بازنویسی و بازآفرینی است. حسنی یک شخصیتی است که بچه ها خیلی دوست دارند ما بعضی وقت ها در قصه هایی که می نویسیم از شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند استفاده می کنیم .

وی افزود: داستان دیگری که نوشتم از شخصیت حسن کچل استفاده کردم ولی حسن کچل را بردم در افسانه ها، مثلا حسن کچل و کدو قلقله زن، حسن کچل و بزبزقندی، حسن کچل و چوپان دروغگو، از آن شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند استفاده می کنم بعضی وقت ها و اثر خلاقه یعنی خودم به صورت تالیف می نویسم.