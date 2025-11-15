از آسمان خاکستری شهرهای ساحلی تا خشک شدن برف‌های دماوند و تلف شدن ببر الیمالات، موجی از انتقاد و هشدار در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این روزها شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر و ویدیوهایی است که از بحران‌های زیست‌محیطی در مازندران و شمال کشور روایت می‌کنند؛ از آلودگی هوای شهرهای ساحلی گرفته تا وضعیت نگران‌کننده کوه‌های دماوند و علم‌کوه، و تلف شدن گونه‌های ارزشمند در پارک‌های حیات‌وحش.

این روزها کمتر کسی وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود و با تصویری از آلودگی هوا در شهرهای شمالی مواجه نمی‌گردد. دست‌کم چهار شهر آمل، نوشهر، چالوس و ساری طی روزهای گذشته آسمانی خاکستری داشتند.

سازمان محیط زیست منشأ این آلودگی را گرد و غبار وارداتی از کشورهای اطراف از جمله ترکمنستان اعلام کرده است. کاربران در واکنش به این وضعیت نوشته‌اند: «مدت زیادی است که هوای نوشهر و چالوس خراب است، رنگ آبی آسمان را شاید پنج روز در ماه ببینیم.»

موضوع دیگر که به‌طور گسترده در فضای مجازی بازتاب داشته، وضعیت کوه‌های دماوند و علم‌کوه است. یکی از کوهنوردان با انتشار ویدیو از دماوند گفته: «اصلاً اوضاع خوبی ندارد.»

او همچنین از علم‌کوه در کلاردشت فیلمی منتشر کرده و نوشته: «هر سال این موقع علم‌کوه مملو از برف بود، اما دو روز پیش که آنجا بودم، خشک خشک بود؛ مثل یک باغ گندمی که تازه برداشت شده.» این روایت‌ها موجی از نگرانی درباره تغییرات اقلیمی و کاهش ذخایر برفی کوه‌های البرز را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

سومین سوژه داغ، تلف شدن ونداد، ببر نر پارک حیات‌وحش الیمالات است. پیش از این نیز دو شیر در این مجموعه از بین رفته بودند. کاربران با انتشار فیلم‌هایی از شرایط نامناسب نگهداری حیوانات در این پارک، انتقادهای تندی مطرح کرده‌اند.

یکی از کاربران نوشته: «وقتی محیط زیست اهمیت نداشته باشد این می‌شود. شما که درآمد دارید چرا دامپزشک مخصوص حیات‌وحش ندارید؟» این واکنش‌ها بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت نگهداری گونه‌های ارزشمند در مجموعه‌های حیات‌وحش جلب کرده است.

گزارش از حامد گلی