گزارش هفتگی معاملات زعفران در بورس کالا نشان میدهد در هفته منتهی به ۲۳ آبان، ۵۹۰ کیلوگرم زعفران به ارزش ۱۱۳.۷ میلیارد تومان در بازار آتی دادوستد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این هفته مجموعاً ۵ هزار و ۸۹۵ قرارداد آتی زعفران به ارزش ۱۱۳.۷ میلیارد تومان معامله شده است.
همچنین آمارها حاکی است که در همین بازه زمانی ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۹۴۳ گواهی سپرده زعفران به ارزش ۵۸۸.۹ میلیارد تومان در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته است.
علاوه بر این، حجم معاملات صندوقهای مبتنی بر زعفران نیز به ۲۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۷۰۴ واحد با ارزشی معادل ۹۰۲.۶ میلیارد تومان رسیده است.