معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ختم پروندهها از طریق صلح و سازش، گفت: امسال موفق شدیم ۴۲ درصد از پروندههای ورودی به این شوراها را از طریق صلح و سازش با موفقیت مختومه کنیم.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عیسی نوشاد با اشاره به تقویت ظرفیتهای مردمی و حقوقى در راستای گسترش فرهنگ سازش و کاهش دعاوی قضایی، اظهار کرد: در زمان حاضر سه هزار صلحیار در سراسر استان بوشهر فعال هستند که از این تعداد، یکهزار و ۲۰۰ نفر از ظرفیت بسیج حقوقدانان جذب شدهاند.
وی از فعالیت ۲۲ شعبه دادگاه صلح در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: شهرهای اهرم، دیر، سعدآباد، شبانکاره، برازجان و بوشهر بهعنوان مناطق پیشتاز در بهرهمندی از ظرفیت صلحیاران شناخته میشوند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با اشاره به انعقاد ۲۰ تفاهمنامه همکاری با دستگاههایی از جمله دانشگاههای خلیج فارس، پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی، اضافه کرد: هدف اصلی از این تفاهمنامهها، بهرهمندی از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و شبکه حقوقدانان برای تقویت حل اختلاف از طریق صلح و سازش است.
وی بیان کرد: براساس سند تحول قوه قضاییه و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه نهادهای جایگزین مانند میانجیگری و داوری، با هدف کاهش ورودی پروندهها به محاکم و تسریع رسیدگی و کاهش هزینههای دادرسی در دستور کار قرار گرفته است.
نوشاد با اشاره به حضور ۲۵ میانجیگری حقوقی و ۴۵ داور حرفهای در استان، گفت: علاوه بر این، ۱۳۰ نفر نیز در حال طی مرحله آموزش و دریافت پروانه فعالیت در این حوزه هستند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: برنامهریزی و بسط فرهنگ سازش از مهمترین ابزارهای کاهش حجم پروندههای ورودی و تسریع در تحقق عدالت اجتماعی است.