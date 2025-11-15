پخش زنده
چهارمین اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۵ سال با هدف حضور در رقابتهای جهانی چین در اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بعد از اردوی نهایی ,۱۴ والیبالیست دختر برای حضور در مسابقات جهانی چین در آذرماه انتخاب می شوند.
لیلا حضرتی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: چهارمین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۵ سال کشورمان با حضور برترین بازیکنان نوجوان از سراسر ایران به میزبانی شهر اردبیل برگزار شد.
وی افزود: این اردو با هدف تکمیل ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات جهانی چین و ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی والیبالیستهای جوان برگزار شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در این مرحله از اردو بازیکنان تحت نظر کادر فنی تیم ملی به انجام تمرینات تخصصی، بدنسازی و بازیهای درون تیمی پرداختند تا معیارهای لازم برای انتخاب نهایی ملیپوشان مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمربی تیم ملی دختران زیر ۱۵ سال نیز در حاشیه این اردو خاطرنشان کرد: هدف ما آمادهسازی تیمی یک دست و منسجم برای حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی است.
قهرمانی اضافه کرد: والیبالیستهای نوجوان کشورمان استعداد و انگیزه بالایی دارند و امیدواریم در چین نماینده شایستهای برای والیبال ایران باشند.