به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بعد از اردوی نهایی ,۱۴ والیبالیست دختر برای حضور در مسابقات جهانی چین در آذرماه انتخاب می شوند.

لیلا حضرتی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: چهارمین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال دختران زیر ۱۵ سال کشورمان با حضور برترین بازیکنان نوجوان از سراسر ایران به میزبانی شهر اردبیل برگزار شد.

وی افزود: این اردو با هدف تکمیل ترکیب نهایی تیم اعزامی به مسابقات جهانی چین و ارتقای سطح آمادگی فنی و بدنی والیبالیست‌های جوان برگزار شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در این مرحله از اردو بازیکنان تحت نظر کادر فنی تیم ملی به انجام تمرینات تخصصی، بدنسازی و بازی‌های درون تیمی پرداختند تا معیار‌های لازم برای انتخاب نهایی ملی‌پوشان مورد ارزیابی قرار گیرد.

سرمربی تیم ملی دختران زیر ۱۵ سال نیز در حاشیه این اردو خاطرنشان کرد: هدف ما آماده‌سازی تیمی یک دست و منسجم برای حضور قدرتمند در رقابت‌های جهانی است.

قهرمانی اضافه کرد: والیبالیست‌های نوجوان کشورمان استعداد و انگیزه بالایی دارند و امیدواریم در چین نماینده شایسته‌ای برای والیبال ایران باشند.