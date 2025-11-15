مسووول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان زنجان، از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان با عنوان «مثل زهرا (س)» روز یکشنبه در مصلی زنجان خبر داد و گفت: این مراسم به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کریمی با اعلام این خبر گفت: در راستای کنشگری اجتماعی هیئت‌های مذهبی، عمدتاً فعالیت آقایان بیشتر شاخص است و نیاز است که حرکتی اختصاصی توسط بانوان کلید بخورد تا نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و مذهبی پررنگ‌تر شود.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط جامعه و دنیا باید کنشگری بانوان با تأسی از سیره حضرت زهرا (س) در دفاع از حقانیت و پشتیبانی از ولایت ظهور و بروز یابد و این اجتماع می‌تواند نقطه آغاز چنین حرکتی باشد.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به جزئیات برنامه گفت: اجتماع «مثل زهرا (س)» روز چهارشنبه در مصلی زنجان از ساعت ۱۴/۳۰ برگزار خواهد شد و قرار است خانم‌های مداح، هیئت‌دار، روضه‌خوان و سایر فعالان مذهبی به شکل جمعی در این برنامه حضور یابند.

کریمی با بیان اینکه انسجامی بین بانوان مداح و هیئت‌دار در استان شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: هدف این است که این حرکت تا جایی که امکان‌پذیر است، کاملاً زنانه باشد و فضا و برنامه توسط بانوان مدیریت و اجرا شود.

مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: شعار امسال اجتماع بانوان زنجانی با عنوان «رمز پیروزی ما یا زهراست» انتخاب شده است؛ شعاری که نشان‌دهنده جایگاه حضرت زهرا (س) به‌عنوان الگوی مقاومت، ایمان و دفاع از ولایت در تاریخ اسلام است. این شعار تلاش دارد پیوندی میان آموزه‌های فاطمی و نیاز‌های امروز جامعه برقرار کند و بانوان را به نقش‌آفرینی فعال در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی فراخواند.

وی در پایان تأکید کرد: هرقدر بتوانیم این امر را محقق کنیم، برای بانوان در افزایش کنشگری‌های اجتماعی ایجاد انگیزه خواهد شد و زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر آنان در عرصه‌های فرهنگی و دینی خواهد بود.