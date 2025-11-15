پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با حضور در دیوان محاسبات استان، با مدیرکل این دستگاه نظارتی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در این نشست صابر پرنیان مدیرکل صمت استان و معاونان حوزههای بازرسی و نظارت، امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی، بازرگانی و توسعه تجارت، سرمایهگذاری و برنامهریزی، و توسعه مدیریت و منابع، گزارشی از اقدامات انجامشده، برنامههای آتی و چالشهای فراروی روند سرمایهگذاری بهویژه در بخش معدن ارائه کردند.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل و بازتعریف فرایندهای معدنی به اصول قانونی اظهار کرد: برونداد اقداماتمان هنوز برای خودمان قابل قبول نیست؛ بخش معدن نیازمند توجه ویژه است و تکالیف معدنی را بهروز کرده و فرآیندها را بازتعریف کرده ایم. بر این اساس همچنان نیازمند همراهی ارکان دیوان محاسبات استان هستیم.
وی افزود: همگرایی دستگاههای اجرایی و نظارتی، نقش تعیینکنندهای در رفع موانع سرمایهگذاری، انضباط مالی و تسهیل توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی استان خواهد داشت.
سید هاشم مرتضوی مدیرکل دیوان محاسبات استان با قدردانی از رویکرد همکاریمحور اداره کل صمت گفت: دیوان محاسبات همواره در کنار دستگاههای اجرایی است و از همه ظرفیتها برای کمک به آنها استفاده میکنیم.
مرتضوی بر حمایت از برنامههای قانونی و توسعهمحور اداره کل صمت تأکید کرد و افزود که این مجموعه نظارتی آمادگی دارد تا با تحلیل دقیق دادهها و روندها، زمینه بهبود مدیریت منابع، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری اقتصادی را فراهم سازد.