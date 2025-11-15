پخش زنده
امروز: -
استاندار سیستان و بلوچستان در نشست اقتصادی ایران و افغانستان در شهرستان هیرمند، روابط دیرینه ایران و افغانستان را پایهای مستحکم برای همکاریهای اقتصادی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار با اشاره به افزایش حجم تردد مرزی و توسعه ترانزیت کالا، ظرفیتهای اقتصادی استان را زمینهساز گسترش همکاریهای تجاری ایران و افغانستان دانست و گفت: برنامهریزیهای گستردهای برای بهرهگیری از مناطق آزاد و زیرساختهای جادهای و بندری در حال اجراست.
وی منطقه آزاد سیستان و بندر چابهار را به عنوان محورهای کلیدی توسعه ترانزیت و صادرات کالاهای افغانستان معرفی کرد و گفت: مدیریت تردد کامیونها و افزایش ظرفیت عبور روزانه تا سه هزار دستگاه در دستور کار قرار دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفت: زیرساختهای جادهای و راهآهن سیستان و بلوچستان آماده بهرهبرداری کامل است و در صورت همکاری طرف افغانستانی، سرعت و کیفیت ترانزیت کالا به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
استاندار سیستان و بلوچستان به احداث پل دوم جاده ابریشم و ارتقای مسیرهای مرزی اشاره و عنوان کرد: پیمانکاران ایرانی توانمندی برای اجرای فوری طرحها در اختیار هستند و بخشی از هزینهها در صورت توافق دو طرف به صورت مشترک تامین خواهد شد، در واقع این اقدامات زمینه عبور روان کالا و تسهیل تردد تجار را فراهم میکند و همکاریهای اقتصادی را پایدار میسازد.
وی با اشاره به پنج فرودگاه فعال سیستان و بلوچستان شامل زابل، زاهدان، ایرانشهر، سراوان و چابهار، از آمادگی برای برقراری پروازهای تجاری بین استان سیستان و بلوچستان و شهرهای افغانستان خبر داد و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل رفتوآمد تجار، جریان مبادلات کالا را نیز سرعت میبخشد.
بیجار ظرفیت بندر چابهار برای پذیرش کشتیهای تجاری و ایجاد خطوط کشتیرانی به عمان و دیگر بنادر بینالمللی را تشریح کرد و افزود: استان سیستان و بلوچستان آمادگی ارائه تخفیفات ویژه به تجار افغانستانی را دارد تا هزینههای ترانزیت کاهش یابد و همکاریهای اقتصادی مستمر و پایدار شود.
وی به ظرفیت بستهبندی محصولات افغانستان به ویژه خشکبار اشاره کرد و گفت: صنایع داخلی ایران میتوانند در بستهبندی، نگهداری و صادرات این محصولات همکاری کنند تا تجارت دو کشور منسجمتر و روانتر شود، همچنین ایجاد بازارچههای مرزی و گذرگاههای محلی میتواند نیازهای روزمره مردم دوطرف مرز را تامین و رونق اقتصادی را افزایش دهد.
استاندار سیستان و بلوچستان به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشیدی اشاره کرد و ادامه داد: آمادگی برای سرمایهگذاری مشترک و صادرات انرژی به افغانستان وجود دارد که میتواند سهم دو کشور در بازار انرژی منطقهای را افزایش دهد و زمینه توسعه پایدار اقتصاد مرزی را فراهم کند.
وی تصریح کرد: نمایندهای برای هماهنگی امور اقتصادی و تجاری ۲ کشور تعیین خواهد شد تا تمامی توافقها و پروژههای مرزی و تجاری به شکل سریع و کارآمد اجرا شود تا مردم ۲ کشور از ظرفیتهای موجود بهرهمند شوند.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان، در رأس یک هیأت اقتصادی از طریق پایانه مرزی میلک به ایران سفر کرده است.