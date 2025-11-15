در پی انفجار مواد منفجره ضبط‌ شده در یک ایستگاه پلیس در سرینگر، مرکز کشمیر تحت اداره هند، دست‌کم ۹ نفر جان باختند و ۲۹ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کشمیر، این حادثه شامگاه جمعه در ایستگاه پلیس ناگام، در جنوب شهر سرینگر رخ داد؛ جایی که تیم‌های پلیس و کارشناسان پزشکی- قضایی مشغول بررسی محموله‌ای از مواد انفجاری بودند.

به گفته یک منبع مطلع، شدت انفجار به حدی بود که برخی اجساد به‌ طور کامل سوخته‌اند و قطعاتی از بدن قربانیان حتی در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری، از میان خانه‌های اطراف جمع‌آوری شده است، بیشتر قربانیان از نیروهای پلیس و اعضای تیم‌های آگاهی و کالبدشناسی بودند که در زمان حادثه در محل حضور داشتند، همچنین دو مقام دولتی از اداره سرینگر نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند بر اثر این انفجار پنج نفر از مجروحان در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

مقام‌های رسمی این حادثه را «حادثه‌ای بسیار ناگوار» توصیف کرده‌ و تأکید کرده‌اند که این رویداد «حمله تروریستی» نبوده است.

آدیتیا راج کول، سردبیر ارشد شبکه NDTV، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «انفجار در لحظه‌ای رخ داد که تیم‌های متخصص در حال بررسی مواد منفجره نگهداری‌شده در ایستگاه پلیس بودند.»

این حادثه چند روز پس از انفجار مرگبار یک خودرو در دهلی روی داد؛ انفجاری که دست‌کم ۱۲ کشته بر جای گذاشت و در نزدیکی قلعه سرخ رخ داد، پلیس هند آن حادثه را «تروریستی» اعلام کرده است، چند ساعت پیش از انفجار دهلی، پلیس چند مظنون را بازداشت و مقادیری مواد منفجره و سلاح‌های جنگی کشف کرده بود.

به گفته مقام‌ها، مظنونان با گروه جیش محمد، مستقر در پاکستان و مخالف حاکمیت هند بر کشمیر، و همچنین شاخه کشمیری آن با نام انصار غزوت‌الهند در ارتباط بوده‌اند.

در ادامه تحقیقات مربوط به انفجار دهلی، پلیس در کشمیر تحت اداره هند بیش از ۶۵۰ نفر را بازداشت کرده است.

ایستگاه پلیس ناگام، که محل وقوع انفجار روز جمعه بود، پیش‌تر مسئولیت تحقیق درباره پوسترهایی را بر عهده داشت که توسط جیش محمد در منطقه نصب شده بود و در آن تهدید به حمله علیه نیروهای امنیتی و «غیرمحلی‌ها» شده بود.

پلیس نیز اعلام کرده بود که این تحقیقات یک «شبکه تروریسم یقه‌سفید» را آشکار کرده است؛ شبکه‌ای متشکل از حرفه‌ای‌های رادیکال‌ شده و دانشجویانی که با عوامل خارجی در پاکستان و دیگر کشورها ارتباط داشتند.

پلیس همچنین حدود سه تُن مواد منفجره از این شبکه کشف کرده بود؛ محموله‌ای که به گفته آنان برای اجرای یک حمله بزرگ در داخل هند آماده شده بود.

کشمیر از زمان استقلال هند و پاکستان در سال ۱۹۴۷ میان دو کشور تقسیم شده و هر دو طرف ادعای مالکیت کامل آن را دارند.