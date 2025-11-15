براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان اداره‌کل روابط‌عمومی رسانه ملی، در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۰ آبان ماه تعداد ۲۳ هزار و ۷۷۶ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس این گزارش از میان شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی به‌ترتیب برنامه‌های شبکه‌های آی‌فیلم، دو و سه و شبکه‌های رادیویی ایران، معارف و آوا شامل بیشترین تماس‌های مردمی‌بوده‌اند که موضوعات و برنامه‌های مختلفی را دربرمی‌گیرد.

از میان برنامه‌های شبکه آی‌فیلم «تشکر و درخواست پخش سریال‌های جذاب و متنوع»، شبکه دو سیما برنامه «پاورقی» و مجموعه «مشاور ۲» و شبکه سه سیما برنامه «فوتبال برتر» و سریال «الگوریتم» بیشترین سهم برنامه‌های تلویزیونی و برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران، «برنامه‌های مختلف» از شبکه رادیویی معارف و «تشکر و درخواست پخش ترانه‌های متنوع» از شبکه رادیویی آوا بیشترین سهم موضوعات و برنامه‌های شبکه‌های رادیویی در پیشنهادها، درخواست‌ها و قدردانی‌های مخاطبان در تماس با سامانه ۱۶۲ را به خود اختصاص دادند.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره شبکه آی‌فیلم شامل تشکر از پخش سریال‌های جذاب به‌ویژه سریال جذاب، آموزنده و دیدنی «یوسف پیامبر»، درخواست تغییر زمان پخش این سریال، پخش سریال‌های جدید و متنوع، همچنین پخش سریال‌های درخواستی مخاطبان و انتقاد از زمان نامناسب پخش سریال «یوسف پیامبر» و پخش سریال‌های تکراری بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «پاورقی»، شامل تشکر از محتوای روشنگرانه و آگاهی‌بخش، بیان طنزگونه مسائل سیاسی و اجرای توانمند محمدرضا شهبازی، درخواست تداوم و افزایش مدت‌زمان پخش و پیگیری مشکلات مردم در داخل کشور و انتقاد از اجرا، بزرگ‌نمایی مشکلات سایر کشور‌ها و نپرداختن به مشکلات مردم در داخل کشور بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره مجموعه «مشاور ۲»، شامل تشکر از محتوای جذاب، آموزنده، خانوادگی و اثرگذار، فرهنگ‌سازی در خصوص مسائل مختلف به‌ویژه عدم نگهداری سگ در آپارتمان‌ها و همچنین قدردانی از عوامل تولید و پخش این مجموعه، درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش بوده است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره سریال «الگوریتم»، شامل تشکر از محتوای جذاب، مهیج و روشنگرانه، درخواست اعلام زمان پخش و بازپخش و انتقاد از پخش نامنظم، محتوای ضعیف در برخی قسمت‌ها و پخش قسمت‌های پخش‌شده و تکراری سریال است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه «صبح جمعه با شما» شبکه رادیویی ایران، شامل درخواست تداوم پخش و انتقاد از پخش نشدن برنامه است.

مهم‌ترین محور‌های نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف شامل تشکر از پخش برنامه‌های مفید، آموزنده و اثرگذار است.