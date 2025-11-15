رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر، با اشاره به نقش محوری زنان ایرانی در مقاومت ملی و پایداری اجتماعی گفت: بانوان ایرانی ستون‌های اصلی استقامت جامعه‌اند و شناسایی الگو‌های بومی و شاخص زن در استان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

برنامه‌های هفته زن با محوریت خدمت، سلامت و سبک زندگی اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ریحانه سلامی در نشست ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید سلامی، بر جایگاه والای بانوان در تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: «زنان ایرانی، ستون‌های مقاومت ملت هستند؛ اگر ایثار و صبوری آنان در پشت جبهه‌های دفاع و در کنار مردان نبود، پیروزی در بسیاری از عرصه‌ها ممکن نمی‌شد.»

وی با اشاره به فضای کنونی کشور، «مقاومت» را جوهره پیروزی و پیشرفت دانست و افزود: «امروز نیز زنان، همانند دوران دفاع مقدس، با حفظ صلابت و امید، نقش‌آفرین عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشورند.»

معرفی بانوان شاخص و الگوهای بومی؛ ضرورتی ملی

سلامی با تأکید بر لزوم شناسایی بانوان مؤثر در سطوح استانی گفت: «ضروری است مدیران فرهنگی استان‌ها، زنان توانمند و الهام‌بخش را در حوزه‌های مختلف—از خانواده‌های شهدا و نخبگان علمی تا کارآفرینان و مادران سرپرست خانوار—شناسایی و معرفی کنند.»

او افزود: «الگوهای موفق لزوماً از پایتخت نمی‌آیند؛ در هر شهر و روستا زنانی هستند که با کار و ایمان‌شان فرهنگ و اقتصاد جامعه را زنده نگه می‌دارند.»

محورهای هفته زن: خدمت، سلامت و سبک زندگی اسلامی

رئیس ستاد هفته زن با اعلام محورهای اصلی این رویداد گفت: «برگزاری برنامه‌های فرهنگی و معرفتی متناسب با ولادت حضرت زهرا(س)، اعزام گروه‌های پزشکی و روان‌شناسی بانوان به مناطق محروم و اجرای طرح‌های آموزشی درباره سبک زندگی اسلامی از جمله برنامه‌های پیشنهادی ماست.»

او همچنین حمایت از طراحان پوشاک اسلامی–ایرانی، برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی و گروهی، و پویش‌های مردمی برای تأمین جهیزیه یا آزادی زندانیان زن را از دیگر برنامه‌های مورد تأکید دانست.

توجه به همه اقشار بانوان

سلامی خاطرنشان کرد: «بانوان خانه‌دار، کارمندان، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران و حتی زنان روستایی و عشایر، هر یک حلقه‌ای از زنجیره تمدن اسلامی–ایرانی‌اند. نباید هیچ قشری نادیده گرفته شود.»

وی افزود: «زن ایرانی در پنج نقش بنیادین جلوه‌گر است: انسان‌ساز، خانواده‌ساز، جامعه‌ساز، تاریخ‌ساز و تمدن‌ساز. هر بانوی ایرانی، با نقش‌آفرینی در این عرصه‌ها، پایه‌گذار آینده‌ای روشن برای کشور است.»

دکتر سلامی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و هم‌افزایی میان فعالان فرهنگی سراسر کشور گفت: «هفته زن باید به فرصتی برای شکوفایی نگاه جامع به حضور بانوان در جامعه تبدیل شود؛ حضوری که بر پایه ایمان، خدمت، سلامت و سبک زندگی اسلامی استوار است.»