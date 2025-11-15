مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان از جمع آوری ۴۷ میلیارد ریال کمک‌ نقدی در ایام اربعین حسینی امسال و صرف آن برای خرید ۲ هزار دستگاه یخچال و ۵۴ هزار بسته آموزشی برای خانواده‌های زیر پوشش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه شنبه در آیین توزیع ۲ هزار دستگاه یخچال فریزر در قالب رزمایشی با عنوان نسیم حسینی، احسان فاطمی بین مددجویان خوزستان اظهار کرد: ۴۷ میلیارد ریال کمک نقدی توسط زایران در آیین پیاده روی اربعین حسینی امسال در استان جمع‌آوری شد که برای خرید ۲ هزار دستگاه یخچال و ۵۴ هزار بسته آموزشی برای خانواده‌های نیازمند هزینه شده است.

وی بیان داشت: بر اساس نیازسنجی انجام شده مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان به ۲ هزار دستگاه یخچال نیاز داشتند که طبق اعلام کمیته امداد کشور مبنی بر تامین ۵۰ درصدی اعتبار خرید کالا برای مددجویان از این فرصت برای خرید این تعداد دستگاه یخچال استفاده شد.

شیبه با بیان اینکه استاندار خوزستان در تامین این میزان کالا حمایت‌های ویژه‌ای داشتند اظهار کرد: بخش زیادی از تامین هزینه خرید این تعداد یخچال از محل کمک‌های زایران در ایام اربعین حسینی بوده است، هر سال از این محل کالای اساسی برای نیازمندان خریداری می‌شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی خوزستان ادامه داد: ضروری است در کنار حمایت از مددجویان مسیر برای توانمند سازی این قشر فراهم شود و مددجویان با ورود به بازار کار از وابستگی به این نهاد حمایتی خارج و مستقل شوند.

۳۰۰ هزار نفر در خوزستان زیر پوشش کمیته امداد هستند.