مشاور وزیر ارتباطات در اختتامیه نخستین جشنواره روابطعمومیهای این وزارتخانه، هدف از برگزاری این جشنواره را گذر از روابطعمومی سنتی و واکنشمحور به روابط عمومی نوینِ ارتباطگر، تعاملگرا و روایتساز دانست و گفت: این جشنواره آغاز جریانی تازه در روایتگری و اعتمادسازی در وزارت ارتباطات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبداللهینژاد، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر جشنواره؛ در آیین اختتامیه نخستین جشنواره روابطعمومیهای این وزارتخانه، مراسم امروز را نه یک رویداد تشریفاتی، بلکه آغاز «جریانی تازه» در روایتگری وزارت ارتباطات دانست.
وی با اشاره به اینکه مسیر تحول روابطعمومی وزارت ارتباطات بیش از یک سال پیش آغاز شده است، تأکید کرد: این مسیر با اتکا بر دانش روز و مهارت کارشناسان تا رسیدن به نقطه کنونی طی شده و هدف وزارتخانه، عبور از روابطعمومی سنتی و واکنشمحور به «روابطعمومی نوینِ ارتباطگر، تعاملگرا و روایتساز» است.
دبیر جشنواره افزود: حمایتهای مستمر وزیر ارتباطات در این مدت، بزرگترین پشتوانه برای حرکت این مجموعه بوده است.
عبدالهینژاد در تبیین فلسفه شکلگیری جشنواره، ارتقای استانداردهای حرفهای، ایجاد انگیزه و امید میان متخصصان و تقویت خودباوری در روابطعمومیها را از مهمترین اهداف عنوان کرد.
بهگفته وی، نگاه جشنواره بهطور ویژه متوجه استانها و مناطق کمتر برخوردار بوده تا با استانداردسازی و آموزش، ظرفیتهای بالفعل و بالقوه این بخش فعال شود.
رئیس مرکز روابطعمومی افزود: در مرحله گردآوری آثار، ۷۳۲ اثر از ۳۷ سازمان، شرکت و ادارهکل استانی وزارت ارتباطات به دبیرخانه، که بهصورت موقت فعالیت میکرد، ارسال شد. پس از ارزیابی اولیه، ۳۰۴ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافت و هیات داوران متشکل از استادان پیشکسوت و متخصصان حوزه ارتباطات و رسانه، طی یک روز کامل آثار را بررسی کردند و در نهایت، ۲۲ اثر حائز رتبه یا شایسته تقدیر شناخته شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای شکلگیری دبیرخانه دائمی جشنواره، جهتگیری اصلی را گسترش مشارکت به تمام اضلاع خانواده بزرگ ارتباطات عنوان کرد.
بهگفته وی، همانگونه که وزیر ارتباطات، مجموعه وزارتخانه و دستگاههای وابسته را تحت مفهوم «خانواده» و ذیل پروژه کلان «وفاق ملی» تعریف کردهاند، جشنواره نیز از دورههای آینده میزبان اپراتورها، شرکتهای دانشبنیان و بازیگران اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
عبداللهینژاد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: برخی دستگاهها هنوز با سطح مطلوب از جایگاه و کارکرد روابطعمومی فاصله دارند و ضرورت دارد با حمایت وزیر و مدیران ارشد، روابطعمومی سازمانها، شرکتها و بهویژه اداراتکل استانی تقویت شوند.
وی با اشاره به همکاری معاونت توسعه وزارتخانه، از جذب نیروهای حرفهای برای مرکز و تعدادی از استانها خبر داد.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تبریک به برگزیدگان جشنواره و قدردانی از هیات داوران، تیم اجرایی و روابطعمومیهای سراسر کشور، بر این نکته تأکید کرد که روابطعمومی صرفاً نهادی برای انتشار خبر نیست، بلکه باید روایتگر حرفهای و سازنده اعتماد عمومی باشد.