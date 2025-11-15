ورود هرگونه دام به پارک بمو با هدف جلوگیری از سرایت تب برفکی از روستا‌های اطراف به حیات‌وحش این پارک ملی بر اساس تصمیم شورای تامین فارس و دستور مقام قضایی استان ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پارک ملی بمو گفت: این ممنوعیت پس از تایید شیوع تب برفکی در روستا‌های حسین‌آباد و محمودآباد اجرا شده و اکنون همه واحد‌های حفاظتی پارک ماموریت دارند با جدیت کامل از ورود دام جلوگیری کنند.

حمزه برومند فر اظهار کرد: در صورت مشاهده دام در محدوده پارک، دام‌ها فوراً توقیف و به مرکز نگهداری ویژه منتقل می‌شوند و مالک دام مشمول برخورد قانونی و قضایی بدون اغماض خواهد شد.

او تاکید کرد : برای هر راس دام توقیفی، جریمه نقدی سنگین بر مبنای ارزش احتمالی تلفات حیات‌وحش تعیین می‌شود.

رئیس پارک ملی بمو افزود: هرگونه تلفات دامی در مجاورت منطقه، به عهده مالک گله خواهد بود.

او از شورای روستاها، دهیاری‌ها و معتمدان محلی مناطق محمودآباد، حسین‌آباد، تربر (سادات، لابیشه، جعفری)، شول، بندامیر، قیدرقلو، زرقان، دودج، باجگاه، بردج و عشایر حومه پارک خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دامداران اطلاع‌رسانی کنند.

پارک ملی بمو از پارک‌های ملی ایران در استان فارس است.

این پارک که نامش را از کوه بمو گرفته است، در ۱۰ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و حدود ۵۰ سال است که مورد حفاظت قرار گرفته است.

پارک ملی بمو ۴۸ هزار هکتار وسعت دارد و یکی از مناطق چهارگانه طبیعی در استان فارس است که گونه‌های متنوع از حیات وحش در آن زندگی می‌کنند.