با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های دولتی موظف شدند سه درصد از مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی هزینه کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ اصغری

وی اضافه کرد: به همین منظور در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش، سقف اعتبار مالیاتی برای ساخت مدارس از ۱۰۵ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی مدارس استان به ازای هر دانش‌آموز ۴۵ صدم متر مربع است، در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه باید به یک متر مربع برسد.

وی گفت: امسال ۴۹ پروژه ورزشی در استان آغاز شده و برای تحقق هدف برنامه، لازم است طی سه سال آینده هر سال ۶۰ پروژه جدید تعریف شود؛ در مجموع ۱۸۰ پروژه ورزشی باید اجرا شود.

اصغری با اشاره به وضعیت سوادآموزی استان افزود: نرخ سوادآموزی استان مطلوب است، اما حتی وجود یک دهم درصد بی‌سوادی در یک استان برخوردار نگران‌کننده است.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیران حاضر، اقدامات مشترکی برای ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی در استان انجام شود.