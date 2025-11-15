پخش زنده
نمایندگان استان همدان خواستار اجرای برنامه های فوری اصلاح الگوی کشت و تأمین اعتبارات لازم برای مهار وضعیت بحرانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان همدان با مدیرعامل آب منطقهای، ضمن ارائه گزارشی دقیق از وضعیت منابع آبی استان، نمایندگان با بیان نکات مهم، خواستار اجرای برنامههای فوری، اصلاح الگوی کشت و تأمین اعتبارات لازم برای مهار وضعیت بحرانی آب شدند.
در این جلسه اعلام شد: تنها در شمال استان بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب کسری آب وجود دارد.
۹۰۷ حلقه چاه غیرمجاز در شهر همدان و۶،۲۰۰ چاه غیرمجاز در کل استان فعالاند که بخش قابل توجهی از افت آبخوانها را رقم زدهاند.
همچنین مطرح شد که از این پس انسداد چاههای غیرمجاز با حکم قضایی انجام خواهد شد.
پس از انتقال آب ۱۴۰ کیلومتری از سد تالوار در سال ۱۴۰۱، طرح انتقال آب از سد قوچم، آزاد در فاصله ۷۰ کیلومتری همدان نیز در حال پیگیری است.
نماینده مردم همدان و فامنین گفت: کشاورزی سنتی دیگر جواب نمیدهد
حاجیبابایی با اشاره به هزینههای سنگین چاهها و افت منابع زیرزمینی گفت: با این سبک کشاورزی، نه بهرهوری داریم و نه درآمد پایدار. مردم بهار با بیش از ۶۰۰ چاه، درآمدی دارند که اگر الگوی کشت اصلاح شود، به مراتب بیشتر خواهد شد.
ماینده مردم ملایر هم افزود: ۵۰ سال برداشت اضافه از آبخوانها؛ کشور در آستانه فاجعه قرار دارد.
آزادیخواه با اشاره به راندمان پایین مصرف آب در کشاورزی افزود: ۱۸ میلیون هکتار اراضی داریم، اما فقط ۳ میلیون هکتار مجهز به آبیاری نوین است. ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف میشود؛ بدون اصلاح ساختار، بحران حل نمیشود.
نماینده اسدآباد نیز گفت: برای مناطق بحرانی باید درآمد جایگزین تعریف شود
رنجبرزاده بیان کرد: در برخی مناطق اگر تولید آب معدنی جایگزین کشاورزی شود، درآمد مردم بیشتر خواهد بود. نباید فقط مصرف را کم کنیم؛ باید منبع درآمد پایدار ایجاد کنیم.
نماینده شهرستان نهاوند در ادامه گفت: انسداد چاهها باید با عدالت و ملاحظه اجتماعی باشد
نثاری تأکید کرد: در برخی شهرستانها صدها چاه مسدود شده و این نیازمند عدالت اجتماعی و برنامه حمایتی است. قانون فعلی پاسخگوی شرایط امروز نیست و باید اصلاح شود.
صوفی نماینده مردم همدان و فامنین هم بیان کرد: همه راهکارها بدون اعتبار عملی نمیشود و الگوی کشت باید سریع اجرا شود
وی با اشاره به ضرورت تصمیمگیریهای کارشناسی در مجمع نمایندگان گفت: یکی از برنامههای مستمر مجمع، برگزاری جلسات ماهانه با مدیران کل برای بررسی کارشناسی موضوعات است. امروز موضوع آب یکی از بحرانیترین مسائل استان و کشور است. در حالی که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب وارد چرخه کشور میشود، ۹۰ درصد آن در کشاورزی مصرف میشود و این مدیریت باید اصلاح شود.
صوفی ادامه داد:دولت و مجلس مصمم به اجرای الگوی کشت هستند. در استان همدان نیز باید جهاد کشاورزی، آب منطقهای و آب و فاضلاب فوری این موضوع را عملیاتی کنند. کشاورزان نباید نگران آب باشند، اما محصولاتی باید کاشته شود که کممصرفتر و پربازدهتر باشد.
صوفی همچنین با تأکید بر اینکه تمام راهکارهای مدیریت منابع آب به اعتبار وابسته است گفت:بخشی از تصمیمگیریها ملی است و بخشی در استان باید پیگیری شود. با همکاری نمایندگان، استاندار و دستگاههای مرتبط تلاش میکنیم اعتبارات لازم جذب شود تا برنامهها از حرف به عمل برسد.
مدیریت الگوی کشت، برخورد قضایی با برداشتهای غیرمجاز، تأمین اعتبارات و اصلاح ساختارها باید فوری و اجرایی شود.
نمایندگان بر ضرورت نگاه علمی، اجتماعی و اقتصادی به مدیریت منابع آب تأکید کردند.