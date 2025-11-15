پخش زنده
امروز: -
با راهاندازی سامانه نوبتدهی ورود و خروج کامیونها در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، صفهای انتظار در منطقه به حداقل رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر فناوری اطلاعات منطقه ویژه اقتصادی سرخس، گفت: با بهرهبرداری از سامانه نوبتدهی ورود و خروج کامیونها، شاهد نظم و روانی کمسابقهای در تردد خودروهای سنگین هستیم. در حال حاضر هیچ کامیونی در نوبت انتظار قرار ندارد و فرآیند ورود، تخلیه و خروج بهصورت هوشمند و سریع انجام میشود.
ایمان پیوندی افزود: اجرای این سامانه هوشمند با هدف ساماندهی ورود و خروج کامیونها، افزایش سرعت خدماتدهی و کاهش زمان توقف ناوگان در محدوده منطقه انجام شده است.
وی با بیان این که اجرای این طرح، خودروها و کامیونهای موجود در پسکرانه منطقه بهطور کامل تخلیه شدهاند و فعالیتها بدون وقفه در حال انجام است ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش زمان معطلی رانندگان، موجب افزایش بهرهوری عملیاتی و رضایتمندی فعالان حوزه حملونقل شده است.
پیوندی همچنین با قدردانی از همکاری مؤثر یگان حفاظت منطقه ویژه اقتصادی سرخس در مدیریت و تسهیل تردد کامیونها گفت: تلاش شبانهروزی همکاران یگان حفاظت نقش بسزایی در حفظ نظم، تسریع فرآیندها و هدایت صحیح ناوگان در مبادی ورودی و خروجی داشته است.
وی تأکید کرد: واحد فناوری اطلاعات منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای توسعه خدمات الکترونیک، در حال برنامهریزی برای ارتقای نسخههای بعدی سامانه و افزودن قابلیتهای جدیدی نظیر رصد لحظهای و مدیریت هوشمند بارگیری میشود.