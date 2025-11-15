پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب شادگان با حضور در زندان آبادان از وضعیت زندانیان حوزه قضایی این شهرستان بازدید و روند رسیدگی به پروندهها را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا علی نسب با حضور در زندان آبادان از وضعیت زندانیان حوزه قضایی این شهرستان بازدید و روند رسیدگی به پروندهها را مورد بررسی قرار داد. این بازدید با هدف پایش وضعیت زندانیان، بررسی مشکلات قضایی و نظارت بر رعایت حقوق قانونی آنان انجام شد.
وی تصریح کرد: در هر کاربرگ، وضعیت قضایی زندانی بهصورت سیستمی بررسی و مواردی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، پابند الکترونیک، بازداشت موقت و تامینهای صادره ارزیابی میشود.
علی نسب در جریان بازدید، ضمن گفتوگو با تعدادی از زندانیان، در جریان مسائل و مشکلات قضایی و معیشتی آنان قرار گرفت و دستورات لازم را برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش جمعیت کیفری صادر کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شادگان بر اجرای دقیق برنامههای اصلاحی و تربیتی و استفاده از ظرفیتهای قانونی در جهت بازاجتماعیکردن زندانیان تأکید کرد و تعامل مستمر میان دستگاه قضایی، اداره زندان و نهادهای حمایتی را در این زمینه ضروری دانست.