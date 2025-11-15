پخش زنده
طرح توسعه شبکه فیبر نوری در زاهدان با اجرای ۴۰۰ کیلومتر کابلگذاری به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار زاهدان گفت: این طرح سبب دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار، بسترساز ایجاد فرصتهای جدید کسبوکار، و ارتقای کیفیت زندگی مردم خواهد شد.
به گفته رخشانی این طرح همچنین بر حوزههای نوظهور مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تاثیر دارد.
مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان نیز گفت: این طرح ابتدا با اعتبار یک همت به مدت یک سال در مرکز استان اجرا میشود و پس از آن در دیگر نقاط استان در بازه زمانی پنج ساله اجرا خواهد شد.
رامین خاطرنشان کرد: اجرای طرح ملی توسعه فیبرنوری علاوه بر افزایش سرعت اینترنت منازل و کسب و کارها گامی بلند در جهت زندگی هوشمند، ارتباط پایدار و امنیت دیجیتال است.
مدیر مخابرات منطقه سیستان و بلوچستان نیز گفت: هم استانیها با شماره گیری ۲۰۲۰ ویا ۳۱۳۱ میتوانند سوالات خود در خصوص سرویس فیبرنوری مطرح کنند.