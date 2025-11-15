نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر نقش تاریخی شهید میرزا کوچک جنگلی و شهید سید حسن مدرس گفت: حرکت مقدس این سردار نهضت باید در قالب تولید آثار فرهنگی فاخر به نسل‌های آینده معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در مصلای امام خمینی رشت برگزار شد، با اشاره به اینکه شهید سید حسن مدرس و شهید میرزا کوچک جنگلی، به عنوان دو شخصیت مذهبی و سیاسی، نقش کلیدی و حساس در تاریخ معاصر ایران داشتند، گفت: برای سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی که به فرموده رهبر معظم انقلاب یک واحد مینیاتوری از نظام جمهوری اسلامی را ایجاد کرد، باید ضمن گرامیداشت یاد او با برگزاری مراسمی شایسته، حرکت مقدسش را در قالب تولید برنامه‌های فاخر معرفی کرد.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به جایگاه نهضت روحانی مبارز شهید میرزا کوچک جنگلی، گفت: این نهضت با استقلال و اقدامات فرهنگی گسترده، نقش بی‌نظیری در تاریخ و فرهنگ مردم گیلان ایفا کرد و معرفی آن به نسل‌های جدید باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با یادآوری برگزاری کنگره بزرگداشت هشت هزار شهید گیلان گفت: در این کنگره اقدامات فرهنگی متعددی از جمله تهیه فیلم و مستند درباره میرزا انجام شد تا ابعاد مختلف نهضت بهتر تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین برگزاری یادواره شهدای روحانی با حضور یک سخنران جامع براساس شرایط و سیاست‌های روز مهم دانست و بر برگزاری چنین آئین‌هایی در تمام مناطق استان تاکید کرد.

آیت الله فلاحتی در بخش دوم این نشست نیز بر تشکیل گروهی متخصص و ساعی برای معرفی و دفاع از محیط زیست گیلان تاکید کرد.

استاندار گیلان نیز در این نشست با اشاره به انتشار روزنامه، تشکیل هیئت اتحاد اسلام با ۲۷ مشاور و نشر مطالب مرتبط گفت: این اقدامات نشان‌دهنده هوشمندی و غنای فرهنگی مردم گیلان است که حتی در شرایط دشوار و در دل جنگل توانستند فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای انجام دهند.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه میرزا کوچک جنگلی نقش بی‌بدیل در تاریخ ایران اسلامی و انقلاب ۱۰۰ سال اخیر داشته است، گفت: طبیعی است که تمام ابعاد نهضت در یک سخنرانی یا یک کتاب مناسبتی مطرح نشود، اما ظرفیت فرهنگی استان به‌گونه‌ای است که می‌توان این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

وی نقش شهرستان‌ها در معرفی شخصیت میرزا کوچک جنگلی را بسیار مهم برشمرد و افزود: هر شهر می‌تواند مراسمی برای گرامیداشت میرزا برگزار کند، اما مهم استمرار و دائمی بودن این برنامه‌ها است تا یاد و دستاورد‌های این شخصیت بزرگ همیشه زنده بماند.

همچنین در این نشست سالروز آل بویه به عنوان نام‌گذاری روز گیلان از سوی استاندار پیشنهاد و از سوی اعضا تصویب شد.

نماینده مردم شهرستان آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت نهضت میرزا، برگزاری همایشی ویژه در سالروز شهادت سردار این نهضت را مهم دانست.

ولی داداشی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان افزود: اجلاسیه خزر به میزبانی گیلان که با حضور استانداران کشور‌های مرزی دو روز در گیلان برگزار می‌شود فرصتی برای فعال شدن دیپلماسی استانی است و برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در این ایام می‌تواند نقش مؤثری در معرفی این توانمندی‌ها داشته باشد.

همچنین در این نشست برخی اعضای شورا نکته نظرات و برنامه‌های خود را در خصوص مراسم تشییع پیکر ۷ شهید گمنام در گیلان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، برگزاری یادواره ۱۵۲ شهید روحانی همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی و سایر برنامه‌های مربوط به این مناسبت‌ها را بیان کردند.