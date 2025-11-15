فیبر نوری، فناوری کلیدی در دنیای دیجیتال امروز است که امکان انتقال اطلاعات با سرعت بسیار بالا و بدون نویز را فراهم می‌کند و جایگزینی کابل‌های مسی را ضروری می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فیبر نوری به‌عنوان یک فناوری پیشرفته در حوزه انتقال داده، نقش محوری در دنیای امروز ایفا می‌کند. برخلاف کابل‌های مسی سنتی، فیبر نوری می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات را با سرعت بسیار بالا و بدون افت کیفیت منتقل کند. این ویژگی باعث شده است که از آن در صنایع مختلف، پزشکی، اینترنت پرسرعت و زیرساخت‌های حیاتی کشور بهره‌برداری شود.

در صنعت، فیبر نوری امکان انتقال داده‌های بزرگ و حساس، مانند اطلاعات خط تولید، کنترل هوشمند کارخانه‌ها و مانیتورینگ تجهیزات صنعتی را فراهم می‌کند. در حوزه پزشکی، فیبر نوری به پزشکان اجازه می‌دهد تا تصاویر پزشکی با کیفیت بالا، مانند اسکن‌های MRI و CT را به‌سرعت انتقال داده و در تشخیص و درمان بیماران استفاده کنند.

همچنین شبکه‌های اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری، مرکز داده‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اطلاعات، بدون استفاده از فیبر نوری، توان پاسخگویی به نیاز‌های روزافزون کاربران را ندارند.

ضرورت استفاده از فیبر نوری نه تنها به دلیل سرعت و ظرفیت بالای آن است، بلکه به دلیل پایداری و مقاومت در برابر نویز و اختلالات الکترومغناطیسی، برای توسعه هوشمندسازی شهرها، شبکه‌های برق، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات اضطراری نیز حیاتی محسوب می‌شود.

متخصصان ارتباطات معتقدند هرگونه تعلل در جایگزینی فناوری قدیمی مسی با فیبر نوری می‌تواند مانع از توسعه سریع دیجیتال در استان‌ها و کشور شود.

در همین راستا، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، بهمن اسمعیل‌زاده، بر ضرورت اجرای ظرح برگردان کابل مسی به فیبر نوری تاکید کرد و گفت که این طرح نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است.

وی سه اولویت اصلی این طرح را «مشتری، درآمد و کیفیت» عنوان کرد و از تمامی حوزه‌ها خواست تا اجرای به‌موقع این پروژه را در اولویت قرار دهند.

اسمعیل‌زاده در نشست کمیته مشتریان با حضور مدیران، معاونان و روسای ادارات حوزه‌های فنی و ستادی، اجرای سریع و هدفمند طرح جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری را ضروری دانست و تأکید کرد که هیچ مشکلی از جمله کمبود تجهیزات یا فرآیند‌های اداری نباید مانع پیشرفت پروژه شود.

با توجه به کاربرد‌های گسترده فیبر نوری در دنیای امروز، جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری نه تنها یک ضرورت فنی است، بلکه گامی اساسی در جهت توسعه خدمات دیجیتال، افزایش سرعت اینترنت، ارتقای کیفیت سرویس‌ها و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کشور محسوب می‌شود.