مدیر نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شناسایی و مهر و موم ۶۰ کلینیک زیبایی و درمانی غیرمجاز در اهواز به دلیل مداخله در امور پزشکی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رضا بهادری اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۶۰ کلینیک زیبایی و درمانی غیرمجاز به دلیل مداخله در امور پزشکی و درمانی در شهر اهواز توسط کارشناسان ویژه اداره نظارت بر درمان شناسایی و مهر و موم شدند.

وی افزود: این مراکز به صورت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی از قبیل رینوپلاستی، تزریق ژل، بوتاکس، لیپوماتیک، بلفاروپلاستی، تزریق و تخلیه چربی، کاشت مو، لیزر، پی آر پی، مزوتراپی، هایفوتراپی، لاغری، دندانپزشکی و طب سنتی مداخله داشته‌اند که پس از هماهنگی لازم با مراجع قضایی و با همراهی پلیس اطلاعات و اماکن عمومی خوزستان، مهر و موم شدند.

مدیر نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان داشت: افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی آمار مهر و موم در شش ماهه اول سال جاری، نشان از عزم جدی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در برخورد با متخلفان حوزه سلامت و صیانت از سلامت عمومی است.

دکتر رضا بهادری تاکید کرد: شهروندان برای دریافت هرگونه خدمات درمانی و زیبایی به مراکز مجاز که دارای پروانه طبابت و مجوز قانونی هستند، مراجعه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گزارش دهند.