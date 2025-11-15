پخش زنده
امروز: -
در جریان بازدید وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو از سد کلقان عملیات اجرایی طرح انتقال انتقال آب این سد به شهرهای هشترود، بستانآباد و تیکمهداش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره به ظرفیت قابل توجه سد کلقان گفت: این سد بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب آب را جمعآوری کرده است و مردم مناطق بستانآباد و هشترود که سالها با تنش آبی روبهرو بودند، با امید به بهرهبرداری این طرح، سختیها را تحمل کردهاند.
وی با قدردانی از وزیر نیرو برای اهتمام در آغاز عملیات انتقال آب افزود: امیدواریم خط انتقال هرچه سریعتر راهاندازی شود تا مردم، روستاییان و کشاورزان از آب شرب مطمئن برخوردار شوند و شاهد رسیدن آب پایدار به خانههای مصرفکنندگان باشیم.
نوری با اشاره به روند اجرای طرح گفت: ساخت سد کلقان سالها در جریان بود و طی چهار سال گذشته آبگیری آن انجام شده است. تأمین آب شرب مردم منطقه از مهمترین اهداف احداث این سد بود و خوشبختانه امروز عملیات انتقال آب و بهرهبرداری از ایستگاههای پمپاژ آغاز شد.
در این مراسم، عباس علیآبادی وزیر نیرو اظهار کرد: امیدواریم در دولت چهاردهم خدمات مؤثری به مردم ارائه دهیم؛ این وظیفه ما است و تلاش میکنیم پروژه انتقال آب سد کلقان در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
وی این طرح را یکی از پروژههای مهم تأمین آب شرب و صنایع منطقه دانست و تأکید کرد: اجرای این پروژه با جدیت پیگیری خواهد شد، چرا که نقش تعیینکنندهای در تأمین بخش عمده نیاز آبی منطقه دارد.