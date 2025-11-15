پخش زنده
امروز: -
در مراسمی سردار «ولی بهاریان» بهعنوان مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت همدان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان ارشد کشوری و لشکری، سردار «مهدی ظفری» پس از ۱۲ سال مسئولیت ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان مورد تکریم قرار گرفت و سردار «ولی بهاریان» بهعنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.
سردار بهاریان پیش از این، مسئولیتهایی همچون فرماندهی تیپ انصارالحسین(ع) و جانشینی فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان را در کارنامه خود داشته و از فرماندهان باتجربه و شناختهشده استان بهشمار میرود.
استاندار در این مراسم با تاکید بر اهمیت حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس، گفت: یکی از بزرگترین سرمایههای ن جمهوری اسلامی و مکتب انقلاب اسلامی، ارزشهایی است که در دوران دفاع مقدس و در مسیر مقاومت به دست آمده این ارزشها نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای همه ملتهای مسلمان و آزادیخواه دنیا، منبع الهام و قدرت بوده است.
حمید ملا نوری شمسی افزود: فراموشی این ارزشها به معنای بازگشت به هزینههای دوباره است. بنیاد حفظ و توسعه آثار دفاع مقدس باید در این مسیر همواره فعال باشد و با همکاری تمام اقشار جامعه، این ارزشها را تبیین و نشردهیم تا این مفاهیم در دل جوانان بماند و در مقابل جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمن ایستادگی کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تاثیرات جنگ ۱۲ روزه در سطح جهانی گفت: جنگ ۱۲ روزه تحول عظیم در دنیا ایجاد کرد. اگرچه رژیم صهیونیستی و آمریکا در این جنگ هزینههای زیادی پرداختند، اما برای آنها این جنگ یک چالش بزرگ بود که مجبور شدند با جمهوری اسلامی ایران روبهرو شوند. دلیل این رویکرد این بود که جمهوری اسلامی به سرعت در حال حرکت به سمت تحقق اسلام ناب محمدی و روایات اهل بیت در سطح جهانی بود
حمید رضا حاج بابایی افزود: امروز دنیا به سمت چندجانبهگرایی حرکت میکند. همپیمانیهای جدید مانند سازمان همکاریهای شانگهای و گروه بریکس، نشاندهندهی نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در تحولات جهانی است وتحولات اخیر در عراق، غزه و یمن نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به جلو حرکت میکند و از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار شده است.
وی ادامه داد: این تغییرات جهانی نشان میدهد که ما در مسیر پیشرفت و توانمندی قرار داریم. امروز ایران از هر زمان دیگری قدرتمندتر است و با مدیریتی که مقام معظم رهبری هدایت میکنند، نیروهای مسلح ما هر روز توانمندتر از دیروز به پیش میروند.
جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، با بیان اینکه پیروزی در جنگ دوازده روزه، افتخاری بزرگ برای ملت ایران بود گفت: این جنگ تحمیلی که با حمایت بیش از چهل کشور و هدایت رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، با مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح پایان یافت و دشمن ناگزیر به پذیرش آتشبس شد. این پیروزی، نشانه وحدت و انسجام ملت ایران پشت سر رهبری است.
امیر سرتیپ نبی سهرابی با اشاره به نقش محوری استان همدان در دوران دفاع مقدس و جنگ دوازده روزه افزود: استان همدان از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون نقشی بیبدیل در دفاع از کشور داشته و در جنگ اخیر نیز ۵۶ شهید تقدیم انقلاب کرده این استان همواره در خط مقدم مقاومت بوده و سرداران بزرگی، چون شهید حاج حسین همدانی از افتخارات ملی و اسلامی ما هستند.
وی بر اهمیت موزههای دفاع مقدس تاکید و گفت: موزهها بهترین مکان برای انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوانند وقتی دانشآموزی وارد موزه میشود، باید با شناخت و تحول فکری از آن خارج شود؛ این یعنی ما در انتقال پیام موفق بودهایم.
وی در پایان از هنرمندان، نویسندگان، شعرا و مستندسازان همدان خواست تا در روایت درست حوادث جنگ دوازده روزه فعال باشند و افزود: نباید اجازه دهیم دشمن روایت این جنگ را تحریف کند و خود را پیروز نشان دهد. ما باید پیروزی ملت ایران را در این نبرد بهدرستی برای تاریخ و نسلهای آینده ثبت کنیم.