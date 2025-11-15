به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدعلی میر افضلی آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب­ عالی در حوزه شعر و ادبیات فارسی و با پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب این حکم «دبیر علمی بیستمین جشنواره بین­‌المللی شعر فجر» منصوب می­‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره­‌مندی از ظرفیت نخبگان ادبی کشور در خدمت به فرهنگ و ادبیات فاخر ایرانی ـ اسلامی موفق و مؤید باشید.