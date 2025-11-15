سیدعلی میر افضلی دبیر علمی بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدعلی میر افضلی را دبیر علمی بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدعلی میر افضلی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جناب عالی در حوزه شعر و ادبیات فارسی و با پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب این حکم «دبیر علمی بیستمین جشنواره بینالمللی شعر فجر» منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهمندی از ظرفیت نخبگان ادبی کشور در خدمت به فرهنگ و ادبیات فاخر ایرانی ـ اسلامی موفق و مؤید باشید.