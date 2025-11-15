۲ حادثه رانندگی در ۲۴ ساعت گذشته در محور تایباد به گمرک دوغارون رخ داد که منجر به زخمی شدن ۱۴ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: حادثه نخست برخورد یک دستگاه خودروی ون با سواری پراید بود که منجر به مصدوم شدن ۱۱ نفر شد.

دکتر سودابه نکوهی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد و تمام مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) شهر تایباد منتقل شدند.

وی ادامه داد: حادثه دیگر تصادف یک دستگاه تریلر و خودروی سواری تیبا در محور مواصلاتی تایباد به مرز دوغارون بود که در حدفاصل پارکینگ شهید فخری زاده رخ داد و سه نفر مصدوم شدند.

نکوهی گفت: مصدومان این حادثه با ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تایباد منتقل شدند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.