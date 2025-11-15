به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز شنبه ۲۴ آبان همزمان با پنجاه و سومین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در اهواز، تفاهم‌نامه سه‌ساله با تمرکز بر توسعه پروژه‌های فناورانه در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کشاورزی، اجرای تولید پایلوت و بار اول، ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی و همچنین به‌روزرسانی مهارت‌های تخصصی اعضای اتاق بازرگانی منعقد شده است.

بر اساس مفاد همکاری، اتاق بازرگانی اهواز جهاد دانشگاهی را برای عقد قرارداد‌های تخصصی به واحد‌های بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری استان معرفی می‌کند و جهاد دانشگاهی نیز اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه و توسعه محصول را برعهده می‌گیرد.

یکی از محور‌های مهم این تفاهم‌نامه، توانمندسازی بانوان کارآفرین و نقش‌آفرینی مشترک در ایجاد نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر ویژه بانوان در استان است.

همچنین اجرای طرح کارورزی، برگزاری بازدید‌های شغلی دانشجویان و طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی از دیگر برنامه‌های مشترک طرفین به شمار می‌رود.