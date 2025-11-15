مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از آغاز تعمیرات اساسی ششصد و بیست و دومین واحد نیروگاهی کشور با تکیه بر توان داخلی و همت متخصصان ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، ششصد و بیست و دومین طرح تعمیرات اساسی در تاریخ شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، با تکیه کامل بر توان متخصصان داخلی و بدون هیچ گونه مشارکت خارجی، در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور آغاز شد.

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: در پی گذر از پیک تابستان سخت امسال، راهبرد صنعت برق حرارتی و رویکرد عملیاتی این شرکت، تمرکز و دقت بر انجام به موقع و باکیفیت تعمیرات واحدهای تولیدی است.

مسعود مرادی افزود: واحد گاز شماره ۶ نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با ظرفیت ۱۲۳ مگاوات، توسط شرکت جنرال الکتریک ساخته شده و عمر آن به بیش از سه دهه می‌رسد. این قدمت، عملیات تعمیراتی را پرریسک و روند آن را کند می‌کند، اما به همت توانمندی متخصصان این شرکت، این پروژه در زمان معین با موفقیت به پایان خواهد رسید.

وی با اشاره به سابقه موفق این شرکت در نیروگاه نیشابور، تصریح کرد: عملیات رفع اشکال مهندسی و تعمیرات اساسی واحد G۱۱ این نیروگاه نیز در روزهای جنگ ۱۲ روزه اخیر و در اوج شدت گرما و پیک برق، با بهره‌گیری از توان متخصصان این شرکت به سرانجام رسید که این موفقیت، به افزایش ضریب آمادگی و تولید پایدار نیروگاه کمک شایانی کرد.