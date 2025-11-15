پخش زنده
هشت اثر به بخش رقابتی جشنواره تئاتر استان زنجان راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: از ۱۵ اثر ارسال شده به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره تئاتر این استان، هشت اثر جواز حضور در بخش رقابتی جشنواره را کسب کردند.
محمدی افزود: با پایان یافتن مرحله بازبینی آثار متقاضی حضور در سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان زنجان، هشت اثر نمایشی از شهرستانهای زنجان، خرمدره و خدابنده به بخش رقابتی راه یافتند.
وی ادامه داد: حمیدرضا رستم خانی، علی امین زاده و رضا یاوری اعضای هیات انتخاب آثار سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان زنجان بودند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: این دوره از جشنواره با رویکردی نوین بر نمایشهایی تمرکز دارد که با الهام از موضوعات و مسائل منطقه و استان زنجان با نگاهی جهانی و بهرهمند از شیوهها و جریانات روز به نمایش درآمدهاند.
محمدی گفت: نمایشهای «برادرد» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا مرادی، «نیاز» به نویسندگی نرگس شفیعی و کارگردانی میثم چالویی، «کولاژ» به نویسندگی و کارگردانی اصغر محمدی، «سلطان و چوپان» به نویسندگی علیرضا فریدراد و کارگردانی مشترک الهام مسلمیون و محمود ابراهیمخانی و «ناگویا» به نویسندگی جواد اسماعیلی و کارگردانی محمدحسین محمدی از شهرستان زنجان؛ نمایشهای «خون و جنون» به نویسندگی حسین حبیبی و کارگردانی داود نجفی، «لیلیت» به نویسندگی محمدرضا شاهمردی و کارگردانی ناهید پیوندی از شهرستان خرمدره و نمایش «کولگه» به نویسندگی عارف مهتاب و کارگردانی میلاد کرمی از شهرستان خدابنده آثار راه یافته به بخش رقابتی جشنواره هستند.
سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان زنجان به دبیری جعفر محمدی و دبیر اجرایی حسین نجفی از ۲۵ تا ۲۷ آبان جاری در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان برگزار میشود.