به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روح الله منوچهری معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر ،افزود: همکاران من در ۴ هزار و ۲۲۹ نقطه در سطح کشور در حال خدمت رسانی هستند و ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی فعالیت می کنند و بیش از ۶۰ نوع خدمت را در کتابخانه‌ها ارائه می‌دهند.

وی بااشاره به اینکه هم اکنون ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ کتابخانه در سطح کشور فعالیت می کنند، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده برای بخش‌های کودک، نوجوان، گروه‌های خاص، سالمندان و در حوزه‌های مختلف دیگر شما همزمان می توانید در کتابخانه‌های بزرگ ، کودکان بخش کودک کتابخوانی و خانواده هم از کتاب‌ها و هم از برنامه‌هایی که در حوزه خانواده اجرا می‌شود استفاده کند و همچنین با استفاده از سامانه اطلس شما می‌توانید نزدیک‌ترین کتابخانه تان را انتخاب کنید و در صفحه‌ای که برای هر کتابخانه‌ها در نظر گرفته می‌توانید دقیقا ریز برنامه‌هایی که قرار است اجرا شود اعم از برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های ترویجی و فعالیت‌ها و امکاناتی که کتابخانه دارد که دارد را مشاهده کنید و سپس به آن مراجعه کنید.

منوچهری افزود: ما به دنبال تسهیل در دسترسی مردم به کتابخانه ها هستیم و در همین راستا روی این اساس آمدیم تمرکز کردیم به جای این که ساختمان‌ها را اضافه کنیم نقاط دسترسی مان را اضافه کنیم و یکی از کار‌هایی که کردیم این بوده که به سمت کتابخانه‌های سیار رفتیم، کتابخانه‌های سیار خیلی به ما کمک می‌کند به ویژه در مناطق محروم، به ویژه در مناطق صعب العبور که امکان ارائه خدمات نیست این می‌تواند خیلی موثر باشد هر کتابخانه سیار به طور معمول بین ۱۰-۱۲ نقطه را پوشش می‌دهد و می‌تواند جا‌های مختلف برود خدمات ارائه بدهد و در حال حاضر بین ۶۰ تا ۷۰ کتابخانه‌ سیار داریم و می توانیم خدمات مان را متنوع کنیم که پاسخگوی مخاطب ما باشد مخاطب ما متفاوت شده و شرایط او فرق کرده و هم دسترسی را آسان‌تر و راحت کنیم.

معاون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در خصوص اجرای ویژه برنامه های هفته کتاب امسال نیز گفت: ما امسال برای اولین بار بحث روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی را آمدیم شرایط آن را یک کم تغییر دادیم. نشان تعریف کردیم برای این که خدمات کتابخانه‌ها را بهتر بتوانیم بشناسیم در حوزه‌های مختلف، کودک، سالمند، نوجوان، گروه‌های خاص، خانواده، ترویج کتابخوانی، حامیان کتابخانه، ۱۲ نشان را تعریف کردیم و این نشان‌ها را امسال فراخوان زدیم که هم همکاران ما و هم گروه‌های بیرونی که در ترویج کتابخوانی کار می‌کردند مثل خیرین، گروه‌های مروج کتابخوانی مثل خبرنگاران در حوزه کتاب و کتابخوانی کار می‌کنند، از ایشان خواستیم که یکسری مستنداتی برای ما ارسال کنند، که امسال کار داوری این‌ آثار ارسالی را کتابداران انجام دادند یعنی گروه‌های کتابداری کاملا ناشناس آمدند این‌ها را داوری کردند و نتایج آن مشخص شده که امروز در تالار وحدت از برندگان این نشان ها قدردانی خواهد شد.

هفته کتاب امسال با شعار «بخوانیم برای ایران» تا ۳۰ آبان ادامه دارد.