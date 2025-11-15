به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده بسیج ناحیه‌ی همدان گفت هیچ حادثه‌ای را در کشور نداشته‌ایم که بسیج در آن حضور نداشته باشد در تمام طول سال بسیج کنار مردم بوده و بدون چشمداشت خدمت رسانی کردند و یک هفته نوبت ماست که به بسیج خدمت کنیم.

سرهنگ سید جواد حسینی بیان کرد: در هفته‌ی بسیج در استان همدان ۱۵۰ برنامه اجرا خواهد شد که از شاخص‌ترین آنها، رزمایش شکوه و اقتدار، همایش در گلزار شهدا، همایش پیاده روی، خدمت رسانی در محلات و برگزاری میز‌های خدمت، برگزاری نمایشگاه اسوه و اختتامیه‌ی جشنواره‌ی استانی سرود می‌توان نام برد.

وی افزود: دیگر برنامه‌ای که با هفته‌ی بسیج تقارن دارد بازگشت ۸ شهید گمنام تفحص شده‌ی دفاع مقدس است که برنامه‌ی استقبال از آنها با حضور ۸ گردان نظامی و انتظامی و خانواده‌های شهدا در فرودگاه ۲۷ آبان ۸ صبح برگزار می‌شود سپس در دبیرستان شریعتی یک استقبال دانش آموزی صورت می‌گیرد، تبرک جویی برنامه‌ی بعدی پیکر شهدا است که در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، پایگاه‌های بسیج و ادارات اجرا می‌شود دوم آذر تجمع ۳ هزار بسیجی در حسینیه‌ی امام با حضور پیکر شهدا، به مناسبت سالروز شهادت فاطمه‌ی زهرا س برگزار می‌شود و سوم آذر که پیکر شهدا در میدان امام تشییع و در یادمان‌های مورد نظر تدفین خواهد شد.