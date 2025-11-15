پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی زنگ کتابخوانی در دبیرستان متوسطه اول دخترانه کوپایی شهرضا نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان شهرضا گفت: این آیین با شعار ارزشمند بخوانیم برای ایران فرصتی برای پاسداشت کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه و تجدید عهد با اندیشه و دانایی برگزار شد.
فاطمه پور خاقان افزود: در این آیین همچنین از مرضیه فخاری نویسنده ۳ کتاب در حوزه آموزش، تقدیر و کتابهای وی رونمایی شد.
وی شعرخوانی دانش آموز، نقالی، برگزاری ورکشاپ طراحی و خوشنویسی و حضور خادمیاران رضوی را از دیگر برنامههای این مراسم برشمرد.