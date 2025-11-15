به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در اطلاعیه ای با اعلام آغاز پویش ملی من هم تست اچ آی وی می دهم آورده است: درحالی‌که جهان هر سال در آستانه روز جهانی ایدز بر اهمیت آگاهی و آزمایش تأکید می‌کند، در کشورمان نیز با اجرای پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» گامی جدی برای پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کاهش انگ اجتماعی این بیماری برداشته است؛ پویشی که می‌تواند یک زندگی را نجات دهد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، این برنامه از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذرماه در سراسر کشور اجرا می‌شود و شهروندان می‌توانند در مدت زمانی کوتاه و بدون نیاز به نوبت، آزمایش اچ‌آی‌وی را انجام دهند.

انجام این آزمایش تنها ۲۰ دقیقه زمان می‌برد و پس از ارائه مشاوره تخصصی و صرفاً با رضایت فرد، در مراکز منتخب کشور به‌صورت کاملاً محرمانه و رایگان انجام می‌شود.

این پویش با هدف افزایش آگاهی عمومی، تشویق جامعه به انجام آزمایش داوطلبانه، کاهش اضطراب و انگ اجتماعی و همچنین کمک به شناسایی زودهنگام موارد احتمالی ابتلا اجرا می‌شود. مسئولان حوزه سلامت تأکید دارند که تشخیص زودرس، نخستین و مهم‌ترین گام برای کنترل موثر بیماری است.

گفتنی است؛ مراکز ارائه‌دهنده خدمات تشخیص اچ‌آی‌وی از طریق سامانه وزارت بهداشت به نشانی https://icdc.behdasht.gov.ir/vct در دسترس عموم قرار دارد.