مهلت ثبتنام آزمونهای ورود به حرفه مهندسی دی ماه ۱۴۰۴ (به جز رشته معماری – طراحی) تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به برگزاری آزمون حرفه مهندسی در دیماه سالجاری گفت: بنابر درخواستهای متعدد داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، مهلت ثبتنام آزمونهای نوبت دی ماه ۱۴۰۴ به جز رشته معماری (صلاحیت طراحی) تمدید شد.
محمد جامع افزود: بر این اساس، سامانه ثبتنام در روزهای شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ و یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ برای ثبتنام داوطلبان فعال خواهد بود.
او ادامه داد: کلیه داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، از فرصت نهایی فراهمشده استفاده نموده و در مهلت تعیینشده، نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود اقدام کنند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه قبولی در این آزمون یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال است گفت: متقاضی در صورت قبولی در آزمون و احراز سایر شرایط مشخص شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حرفهای خواهد شد.