کانون پرورش فکری آذربایجان‌ غربی امسال با شعار «بخوانیم برای ایران» و در نظر گرفتن بیش از ۹۰ عنوان برنامه متنوع، هفته کتاب را به فرصتی برای کتاب‌دوستی و تجربه‌های تازه ادبی برای کودکان و نوجوانان تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هم‌زمان با آغاز سی‌وسومین دوره هفته کتاب در کشور، مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی با تدارک بیش از ۹۰ عنوان برنامه فرهنگی، ادبی و هنری، حال و هوایی پرنشاط برای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی رقم می‌زنند.

مجموعه‌ای گسترده از فعالیت‌ها در مراکز ثابت، سیار و پستی کانون با شعار «بخوانیم برای ایران» برگزار خواهد شد؛ رویداد‌هایی که هدف آنها تقویت فرهنگ مطالعه، ارتقای مهارت سواد خواندن و فراهم‌کردن تجربه‌هایی الهام‌بخش برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌هاست.

در طول این هفته، برنامه‌هایی، چون بازدید مدارس از مراکز کانون، کارگاه‌های نوشتن خلاق، نشست‌های جمع‌خوانی، مسابقه پایان‌های غافلگیرکننده، بلندخوانی، پاتوق‌های کتاب‌خوانی، معرفی کتاب و برپایی میز مطالعه خیابانی اجرا می‌شود. جشن اهدای کتاب، بازی‌ها و مسابقه‌های ادبی و اجرای نمایش‌های خلاق با محوریت کتاب نیز از دیگر بخش‌های جذاب این ویژه‌برنامه‌هاست.

همچنین رویداد‌های ویژه‌ای مانند فراخوان استانی «کتابدون»، دیدار با نویسندگان برجسته، برپایی نمایشگاه‌های متنوع کتاب، نذر کتاب و اهدای کتاب، تولید کتاب صوتی، اجرای «سینما کانون و کتاب»، کارگاه ساخت کتاب‌های دست‌ساز، نشست‌های تخصصی و برنامه «سفر کتاب» با محوریت معرفی کتاب‌های حسی–لمسی برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به نامه‌نگاری به نویسندگان و معرفی کتاب‌های تازه‌رسیده اشاره کرد؛ فعالیت‌هایی که فرصتی برای تجربه ارتباط نزدیک‌تر کودکان با جهان ادبیات فراهم می‌آورد.

گفتنی است هفته کتاب امسال از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند در این مدت از برنامه‌های متنوع فرهنگی در سراسر استان بهره‌مند شوند.