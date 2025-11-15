دفتر استانداردسازی به منظور گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و صنعتی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ربیعی رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مراسم افتتاح این دفتر گفت: هدف از راه‌اندازی این دفتر، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی از طریق ترویج فرهنگ استاندارد است.

وی افزود: استانداردسازی نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه دارد و این دفتر بستری برای همکاری‌های علمی و صنعتی فراهم می‌کند.

رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران نیز در این مراسم با اشاره به وجود ۳۶ هزار استاندارد ملی در کشور گفت: دانشگاه نوشیروانی به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول کشور، می‌تواند در ترویج و اجرای استانداردها نقش مؤثری ایفا کند.

وی مهمترین مأموریت‌های این دفتر را اینگونه برشمرد:

آگاهی‌بخشی در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی

راهنمایی آزمایشگاه‌های دانشگاه برای حرکت به سمت استاندارد 17025

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی

همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک

توسعه فرهنگ استاندارد و کیفیت در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی

این دفتر با هدف ایجاد پیوند بین دانشگاه و صنعت و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در استان راه‌اندازی شده است.