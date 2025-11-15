پخش زنده
دفتر استانداردسازی به منظور گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و صنعتی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ربیعی رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در مراسم افتتاح این دفتر گفت: هدف از راهاندازی این دفتر، ارتقای کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی از طریق ترویج فرهنگ استاندارد است.
وی افزود: استانداردسازی نقش کلیدی در افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی جامعه دارد و این دفتر بستری برای همکاریهای علمی و صنعتی فراهم میکند.
رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران نیز در این مراسم با اشاره به وجود ۳۶ هزار استاندارد ملی در کشور گفت: دانشگاه نوشیروانی به عنوان یکی از دانشگاههای تراز اول کشور، میتواند در ترویج و اجرای استانداردها نقش مؤثری ایفا کند.
وی مهمترین مأموریتهای این دفتر را اینگونه برشمرد:
این دفتر با هدف ایجاد پیوند بین دانشگاه و صنعت و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در استان راهاندازی شده است.